Europa League, verso Milan-Bodo/Glimt: ecco dove vederla in TV

Milan-Bodo/Glimt: ecco dove vederla in TV

MILANO – La sfida Milan–Bodø/Glimt, valida per il terzo turno preliminare di Europa League ed in programma giovedì alle 20:45 a San Siro, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione o collegando il proprio televisore ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.