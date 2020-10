Europa League, prima ok: il Milan batte 1-3 il Celtic

MILANO – Giovedì 21 ottobre è il giorno del Milan in Europa League. I rossoneri tornano nella seconda competizione europea dopo un anno di assenza per squalifica. Il primo tempo vede gli scozzesi partire forte, ma con i rossoneri che tengono botta. Al 14esimo Castillejo dalla destra pennella a centro area e trova la testa del bosniaco che salta più in alto di Duffy e batte Barkas. Al 42esimo un’incursione del solito Theo Hernandez, libera Brahim Diaz che supera un uomo e fredda l’estremo difensore scozzese per lo 0-2 che chiude la prima frazione di gioco. Nel secondo tempo la partita è abbastanza bloccata, con il Milan che abbassa il ritmo del match e il Celtic che cerca di farsi pericoloso. L’occasione propozia arriva al 76esimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dove svetta Eelyounoussi battendo la marcatura di Tonali. Al. 92esimo Hauge, neo entrato, chiude il match ben servito centralmente da Bennacer. Ma attenzione perché, dopo la vittoria in Europa League, è arrivata anche una grandissima notizia per il mercato rossonero. Si libera un fenomeno: Gazidis lo può prendere a gennaio! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA