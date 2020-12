MILANO – Giovedì sera il Milan affronterà lo Sparta Praga per l’ultima giornata dei gironi Europa League. Nella giornata di domani Stefano Pioli parlerà alla stampa alle 13.30. Insieme al tecnico rossonero ci sarà anche Samu Castillejo autore del gol vittoria nel match contro il Celtic e la Sampdoria. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<