Euroavversarie – Ecco i risultati delle avversarie europee del Milan

MILANO – Giovedì sera torna l’Europa League e il Milan affronterà il Celtic in caso degli scozzesi. Ecco i risultati delle euroavversarie dei rossoneri:

CELTIC – Come il Milan, anche gli scozzesi nell’ultimo week end hanno avuto un derby, prima dell’esordio in Europa League. Il risultato però non ha sorriso agli “hoops” che sono stati puniti da due gol di Goldson che ha regalato la vittoria agli acerrimi rivali dei Rangers, che consolidano il primo posto in classifica allungando di 4 lunghezze.

LILLE – L’ultima giornata di Ligue 1 ha regalato il derby tra il Lille e il Lens, per la supremazia del Nord della Francia. La squadra di Galtier si è imposto per 4 a 0 grazie alle reti di Yilmaz, Bamba, Ikone e Yazici. Con la vittoria nell’ultimo turno il Lille sale al comando solitario della Ligue 1 con due punti di vantaggio sul PSG

SPARTA PRAGA – I cechi continuano a vincere: 18 punti dopo 6 partite. Imbattuti in campionato. I ragazzi di Kotal si sono imposti 2 a 1 sul Jablonec grazie alle reti Julis e del 18enne Hlozek, già a quota 4 gol.