Euro ’22, Italia qualificata. Bertolini: “Esperienza che ci farà crescere”

MILANO – L’Italia Femminile ha staccato il pass per l’Europeo del 2022, che si giocherà in Inghilterra. La squadra allenata da Milena Bertolini ha travolto Israele all’Artemio Franchi di Firenze, imponendosi per 12-0. Ai microtoni di Rai Sport, è arrivato il commento dell’allenatrice azzurra: “Siamo molto felici perché con questa vittoria ci qualifichiamo all’Europeo, una tappa importante per tutto il movimento e per le ragazze. E’ un importante obiettivo che siamo state brave a raggiungere, con grande determinazione. Andare in Inghilterra permetterà di crescere ulteriormente. Per le ragazze sarà un’esperienza di alto livello. Oggi hanno approcciato bene la partita contro una squadra molto giovane. Non era facile segnare due reti in avvio. Il doppio vantaggio nell’arco di pochi minuti ci ha spianato la strada verso il successo. Credo però che la qualificazione sia stata conquistata con il pareggio in Danimarca. Quella è stata probabilmente la partita decisiva in questo nostro percorso. Sono davvero molto contenta e soddisfatta, soprattutto perché ci siamo qualificate direttamente alla fase finale dell’Europeo, senza spareggi. Non era affatto scontato. Ora godiamoci questo bel risultato, più avanti penseremo agli obiettivi futuri”.

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuta anche Valentina Giacinti, attaccante della Nazionale e del Milan: “Ho avuto un problemi fisico, si è un po’ indurito l’adduttore ma penso non sia nulla di grave. Andare all’Europeo con la qualificazione diretta era un sogno che tutte noi avevamo. Siamo scese in campo con grandissima concentrazione e tanta determinazione, perché ci tenevamo a fare bene. Avevamo il desiderio di dimostrare di poter fare ancora qualcosa di bello dopo il Mondiale. Penso che ci siamo riuscite. Questo periodo non è stato per nulla facile, quindi dedico questo traguardo a tutte le persone che mi sono state vicine e mi hanno fatto sentire il loro supporto”.