ESPN – Il vice Calabria arriverà a parametro zero. Ecco chi è

Il Milan ha individuato il profilo per il vice Calabria. Il giocatore classe '97 può arrivare addirittura a parametro zero

Redazione Il Milanista

Durante il mercato di gennaio sarà l'occasione giusta per i club per applicare i correttivi in vista del rush finale. Ma soprattutto è l'occasione per iniziare a trattare quei giocatori i cui contratti sono in scadenza di contratto a giugno. Questi, infatti, dal primo di febbraio saranno liberi di firmare per altri club e trasferirsi a giugno a parametro zero. Un mercato che il Milan, da sempre, guarda con forte interesse.

Secondo alcune testate iberiche tra i giocatori seguiti dal club di via Aldo Rossi c'è anche il terzino destro dell'Ajax Noussair Mazraoui. Il marocchino è considerato uno dei profili più interessanti in Europa nel ruolo. Pioli, d'altronde, può contare solamente su Davide Calabria, unico rossonero di ruolo ad avere un ottimo rendimento in questa stagione.

Il lanciere, secondo quanto riportato da ESPN Spagna, in questa prima parte di stagione si è messo in evidenza mettendo a referto 4 gol e 3 assist in 16 apparizioni. E proprio il portale sportivo iberico riporta il forte interesse del Milan per il terzino olandese. Ma sul giocatore classe '97 ci sono anche altri club. In Italia Mazraoui piace anche a Juventus, Napoli e Roma e le straniere, sempre secondo ESPN, Real Madrid, Bayern Monaco e le inglesi Arsenal e Leeds.

Sicuramente un'ottima notizia per il giocatore cresciuto ad Amsterdam che qualora decidesse di non rinnovare il suo contratto con i Lancieri avrebbe l'imbarazzo della scelta. Il Milan e gli altri club si stanno informando per piazzare il colpo, ma i rossoneri sono consapevoli di quanto sarà difficile arrivare a lui. Paolo Maldini e Frederic Massara studiano il profilo e soprattutto l'offerta che potrebbe risultare vincente per regalare a Pioli il vice Calabria a parametro zero. Gli altri profili che piacciono sono quelli di Lozano e di Pépé.