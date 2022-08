Milan, contro il Sassuolo ci sarà l’esordio da titolare per Pobega

Tommaso Pobega farà oggi il suo esordio con la maglia del Milan. In rossonero dal 2013, non ha mai giocato con la prima squadra.

Tra poco meno di mezz’ora il Milan scenderà in campo al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo di Dionisi. I rossoneri sono alla ricerca dei tre punti, dopo il brillante inizio di stagione.

Proprio oggi pomeriggio ci sarà l’esordio dal primo minuto per Tommaso Pobegacon la maglia del Milan. In rossonero dal 2013, Pobega non ha mai giocato con la Prima Squadra del Diavolo. Perciò oggi farà il suo esordio ufficiale con la maglia dei Campioni d’Italia.