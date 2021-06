ESCLUSIVA SCARAMUZZINO: “Mancini, riportaci fra i top al mondo”

Le parole rilasciate in esclusiva ai nostri microfoni di Giovanni Scaramuzzino, giornalista e commentatore radiofonico.

Redazione Il Milanista

Non manca molto; è già tempo di tornare concentrati per l'Italia di Roberto Mancini. La Nazionale sarà infatti presto impegnata negli ottavi di finale di euro 2021, dove affronterà l'Austria di Franco Foda. Gli azzurri infatti dopo la mezza giornata libera concessa dal CT Mancini sono appena rientrati in treno da Roma a Coverciano. Da qui prepareranno la sfida valida per gli ottavi di finale dell'Europeo in programma a Londra il 26 giugno. L'obiettivo è recuperare Chiellini e Florenzi, entrambi alle prese con problemi muscolari, per il decisivo impegno di sabato prossimo.

Ai nostri microfoni per parlare proprio di Nazionale, è intervenuto Giovanni Scaramuzzino, storico giornalista Rai e commentatore radiofonico di tante sfide del nostro calcio. Questa la sua opinione sul tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ad oggi perfettamente in grado di risollevarci dopo la debacle contro la Svezia che ci costò il Mondiale in Russia del 2018 e sul nostro cammino ad Euro 2021.

SUL LAVORO DI MANCINI E LE SCELTE AD EURO 2021 - Giudico il lavoro di mancini sicuramente positivo al di là di come andrà a finire questo europeo. Certamente come squadra godiamo di una certa abbondanza di scelte. Abbiamo poi un commissario tecnico che quando è in grado di scegliere i giocatori il suo tipo di gioco non sbaglia quasi mai.

SUL GIRONE ELIMINATORIO E IL CAMMINO DELLA NOSTRA NAZIONALE - Chiaramente il girone eliminatorio, più che vinto, è stato dominato ma si è trattato di avversari non di primissimo piano e con partite giocate in casa. Il difficile inizia dagli ottavi in poi e speriamo che la squadra azzurra possa andare più in là possibile. Sicuramente il lavoro di Mancini non dipende dall’esito finale dell’ europeo. Credo che sia stato impostato un lavoro che già sta dando frutti e che potrà riportare l’Italia nel novero delle grandi del calcio mondiale