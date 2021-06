ESCLUSIVA SCARAMUZZINO: “Gigio e Calha? Calcio dei procuratori”

Le parole ai nostri microfoni del giornalista e radiocronista RAI, Giovanni Scaramuzzino a proposito di Donnarumma e Calhanoglu.

Redazione Il Milanista

Ai nostri microfoni per parlare proprio di Nazionale, è intervenuto Giovanni Scaramuzzino, storico giornalista Rai e commentatore radiofonico di tante sfide del nostro calcio.

SULLA SCELTA CONTROVERSA DI DONNARUMMA E CALHANOGLU - Sia la situazione di Donnarumma e Calanhoglu sono l’ennesima, casomai ce ne fosse ancora bisogno, dimostrazione che ilcalcioè in mano ai procuratori. Questo significa chiaramente se sei sotto ricatto non puoi rompere con loro neppure quando subisci, come ha fatto il Milan con Donnarumma. La perdita di un giocatore a parametro 0 sul quale avevi puntato e che probabilmente aveva le stesse intenzioni di legarsi con la squadra rossonera deve far riflettere. Ma è inutile cercare di chi sono le colpe.

Su Calanhoglu Ia penso in maniera molto semplice, se avesse voluto restare e rinnovare mettendosi in gioco il Milan sarebbe stata la squadra che avrebbe potuto fungere ancora da trampolino per il calciatore turco. Altrimenti è giusto (come accaduto) anche separarsi perché non si può accettare una situazione così tirata per le lunghe, oltre a spazientire i tifosi si spazientisce anche chi deve portare a termine la trattativa.

IL VANTAGGIO DI NON AVER CAMBIATO ALLENATORE - Il Milan, comel’Atalanta, ha un grande fortuna, che è quella di non aver cambiato allenatore. Questo è un elemento sicuramente interessante nella griglia di inizio campionato per la quale siamo tutti bravi a fare i nostri pronostici che poi puntualmente il campionato smentirà. C’è da dire una cosa particolare relativamente alle grandi italiane. L’inter ha preso un allenatore molto interessante. Sicuramente Inzaghi è una scommessa, ma è una scommessa relativa. Alla Lazio ha dimostrato di che pasta è fatto.