ESCLUSIVA REPICE: “Diaz e Tomori? Milan aspetti. E sulla Champions…”

Le parole, in esclusiva ai nostri microfoni, di Francesco Repice, radiocronista di Rai Radio 1.

SULLA PARTITA E IL FUTURO DI BRAHIM DIAZ E TOMORI - Sono due giocatori in prestito. Brahim Diaz ha. dimostrato grande qualità. Calciatore brevilineo, dalla non grande forza fisica; ieri ha condotto la miglior partita della sua stagione. Aspetterei fino alla fine per decidere se provare ad affondare il colpo con il Real Madrid. Per quanto riguarda Tomori bisogna considerare che giocava in un club fortissimo come il Chelsea. Ha tutte le caratteristiche sì per far bene nel nostro campionato, ma non dimentichiamo che alle sue spalle c'è un ragazzo che fino a poco fa era il "capitano" del Milan e ora pare passato alla panchina.