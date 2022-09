ESCLUSIVA Padovan: “Il Milan tornerà da Marassi con tre punti. Su Ibra…”

Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni della nostra redazione per parlare dei temi più caldi del mondo rossonero.

Giancarlo Padovan, noto giornalista e collaboratore di SkySport, è intervenuto ai microfoni della nostra redazione per parlare dei temi più caldi del mondo rossonero.

Sabato sera i rossoneri faranno visita alla Sampdoria nello stadio Luigi Ferraris. Ed il Milan sarà chiamato al riscatto dopo il deludente pareggio in Champions League contro il Salisburgo. Che tipo di sfida si aspetta?

"Immagino che il Milan vada a Marassi e torni a casa con i tre punti. Le differenze sono troppe e troppo evidenti fra le due squadre, per questo vedo difficile che possa scappare una sorpresa. E' vero che i rossoneri hanno giocato martedì sera e saranno più stanchi, ma è altrettanto vero che Pioli ha una rosa attrezzata. Mi immagino una gara non semplice, ma se tutto andrà nella normalità il Milan vincerà ed inizierà a preparare la sfida contro il Napoli nel miglior modo".

Proprio contro i blucerchiati potrebbe arrivare il debutto dal 1’ minuto per Divock Origi. Secondo lei è giusto buttarlo nella mischia o avrebbe preferito schierare un Giroud affaticato?

" Giroud no perchè è affaticato. Inoltre Origi non è un attaccante novello, ha esperienza e viene da un percorso importante, con squadre prestigiose, se sta bene e Pioli lo vede reattivo durante gli allenamenti è giusto che giochi lui. Penso che sia stato preso per essere l'alternativa a Giroud, anche se secondo me non lo è, può essere importante. Mentre un giocatore che credo sia fondamentale è Rafael Leao, il quale può spaziare su tutto il fronte offensivo ed è sempre in grado di mettere in difficoltà l'avversario".

Secondo lei Rafael Leao può essere inserito nella lista dei giocatori più promettenti nel suo ruolo. E' tanto distante da Vinicius Jr. del Real Madrid?

" Rafael va inserito in questa lista. E' un calciatore che se prosegue con questa continuità sa essere veramente devastante."

Quanto incide secondo lei la presenza di Ibrahimovic nello spogliatoio nonostante sia infortunato?

"Vado controcorrente, secondo me la presenza di Zlatan incide zero nel gruppo, sia ad oggi infortunato che quando è in panchina. Ibrahimovic è un calciatore molto forte, ma egocentrico, inoltre quando è in campo sa essere molto duro con i compagni. Anzi credo che quando lui non c'è tutto il gruppo è motivato a dare il massimo".

Su De Ketelaere

"Personalmente il ragazzo mi ricorda moltissimo Kàkà. Ad oggi non mi ha pienamente entusiasmato ma si vede che è un calciatore con molto talento. I colpi li ha, dovrà adattarsi al più presto al nostro calcio. Non bisogna dimenticare il primo anno di Tonali. Le grandi società danno sempre una seconda chance, quest' anno può essere di transizione e la prossima per la conferma".

Sul favorito nella lotta scudetto

"Al primo posto come già detto ci vanno le milanesi. A seguire nonostante non sia uno dei momenti più rosei dico la Roma, che sarà in grado di fare bene. Mentre secondo me chi faticherà maggiormente per entrare nelle prime quattro è la Juventus."

(Intervista di Alessio Sbarbati)