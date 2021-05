ESCLUSIVA MAROCCHINO: “Vorrei Kessie alla Juventus. Gli attaccanti oggi…”

MILANO – Dopo l’incredibile debacle della Juventus a Torino contro il Milan e la larga vittoria ottenuta contro la squadra di Davide Nicola per 7-0, la nostra redazione ha raggiunto in esclusiva un ex calciatore bianconero, Domenico...

Redazione Il Milanista

MILANO - Dopo l'incredibile debacle della Juventus a Torino contro il Milan e la larga vittoria ottenuta contro la squadra di Davide Nicola per 7-0, la nostra redazione ha raggiunto in esclusiva un ex calciatore bianconero, Domenico Marocchino, che in carriera ha totalizzato 131 presenze e 11 reti in Serie A, 104 presenze e 6 reti in Serie B. Queste sono state le sue dichiarazioni:

SULLA REAZIONE INVECE, DELLA SQUADRA DI PIOLI - Il Milan si candida ad andare in Champions e loro pur avendone vinte tante, sono dimostrazione è che alle volte le squadre devono sapere aspettare il proprio turno. Poi i rossoneri a centrocampo hanno alcuni uomini che, a mio parere, sono largamente sottovalutati. Penso al grande giocatore che è Kessie, che volentieri vorrei nel centrocampo bianconero. Lui, come Calhanoglu.

SUL RUOLO DEGLI ATTACCANTI NEL CALCIO MODERNO - Vero che Guardiola è in finale di Champions senza attaccanti, ma teniamo anche presente che sono 13 anni che il tecnico spagnolo non vince una competizione europea. Teniamo anche presente che il Manchester City ha un debito societario spaventoso. Club come il suo, come altri inglesi e come i club tedeschi hanno una disponibilità economica al momento fuori dalla portata del calcio italiano. Questo gli permette sicuramente di costruire squadre ad immagine e somiglianza dei propri tecnici, spesso avendo la possibilità di scegliere alterative in tutti i ruoli del campo.