ESCLUSIVA LODETTI | Juve favorita! Solo in due le staranno dietro…

In esclusiva ai nostri microfoni è intervenuto l'ex centrocampista rossonero Giovanni Lodetti, che ha parlato di Milan e di Serie A.

RICOMINCIA IL CAMPIONATO, IMPRESSIONI ED EMOZIONI - Credo che per questo campionato la favorita sia la Juventus. Credo che il Milan abbia fatto però un buon mercato e sia ben riuscito a salire di livello rispetto alla scorsa stagione. Quando parliamo di Milan però, non dobbiamo mai dimenticare che si tratta di una squadra giovane. E quando un calciatore giovane gioca, si pretende sempre e comunque il massimo da lui pur non essendo questo ogni volta possibile. I rossoneri sono comunque sulla buona strada. Oltre al Milan e all'Inter non vedo francamente altre squadre in grado, ad oggi, di competere per lo scudetto con la Juventus di Massimiliano Allegri.

A PROPOSITO DEL CENTROCAMPO ROSSONERO - Da ex centrocampista, ho avuto la fortuna di giocare con grandi interpreti del ruolo, credo che questo ruolo sia il più importante. La posizione sul campo infatti, implica il fatto che chi vi gioca debba in alcuni casi essere in grado lui in prima persona di prendere in mano la squadra e magari tirarla fuori da un momento di difficoltà. Il Milan ha giocatori interessanti da questo punto di vista, seppur, e torno al discorso di prima, ancora giovani ed in rampa di lancio. L'esperienza in questo senso infatti è importantissima e la Champions League che si disputerà quest'anno non potrà far altro che aiutare a raggiungere questo obiettivo.