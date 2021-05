ESCLUSIVA LODETTI | “Donnarumma, occhio alle pressioni a Euro2021”

MILANO – Periodo di grandi sconvolgimenti nel nostro calcio con due illustri panchine che sono appena saltate. Massimiliano Allegri torna alla Juventus, Simone Inzaghi viene strappato all’ultima curva dall’Inter alla...

Redazione Il Milanista

MILANO - Periodo di grandi sconvolgimenti nel nostro calcio con due illustri panchine che sono appena saltate. Massimiliano Allegri torna alla Juventus, Simone Inzaghi viene strappato all'ultima curva dall'Inter alla Lazio, Stefano Pioli resta invece saldamente ancorato la panchina rossonera dopo la qualificazione in Champions League. Questo il responso che ha dato la prima settimana dalla chiusura del campionato. I colpi di scena insomma, non sono mancati. Andrea Pirlo, che dopo le parole al miele di Pavel Nedved sul suo futuro, viene incredibilmente scaricato dalla Vecchia Signora per far posto al grande ex. E poi Antonio Conte che rompe con Zhang su divergenze progettuali; Marotta che quindi punta Allegri, ma la Juventus ha la meglio e poi la virata decisiva sull'ormai ex tecnico della Lazio. Della situazione proprio in casa Milan e dell'addio di Donnarumma ne abbiamo parlato con Giovanni Lodetti. Queste sono state le sue dichiarazioni in esclusiva ai nostri microfoni.

SULL'ADDIO DI DONNARUMMA E LA SCELTA, CORAGGIOSA, DI MALDINI - Credo che la scelta fatta dalla società e su tutti da Paolo Maldini sia giusta. Non discuto assolutamente il valore del giocatore, sicuramente importantissimo, però questo non significa che possa permettersi di fare tutto quello che vuole, specie una grande e storica società come il Milan. Sia lui sia quelli che gli stanno attorno devono quindi mettersi l'anima in pace: non è il giocatore che fa la squadra, ma la squadra che fa il giocatore. Non credo poi che a Milanello fossero contenti di vedere ogni giorno le prime pagine che parlavano della questione, anche in maniera dura.

SULLE PRESSIONI SU DONNARUMMA IN VISTA DI EURO 2021 - A me Donnarumma sembra molto distaccato. Penso quindi che potrebbe non avere problemi di stress o pressioni particolari in vista degli Europei. Da tempo sapeva a cosa andava incontro. Mi auguro per lui che vada tutto bene, altrimenti i giornali ci mettono 5 minuti a farti prima e lì la situazione si complicherebbe.