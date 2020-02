ESCLUSIVA IlMilanista, Mazzantini: “Pioli ha tutto da dimostrare, sulla corsa Champions…”

MILANO – Queste le parole, in esclusiva ai nostri microfoni, di Andrea Mazzantini, a proposito del lavoro di Pioli e Conte e della corsa Champions League che è sempre più aperta con tante squadra in lotta. Ecco le sue dichiarazioni:

SUL LAVORO DI PIOLI – Se Conte è già un tecnico ampiamente affermato, non solo a livello locale ma anche internazionale, probabilmente Pioli ha ancora tutto da dimostrare. Ha iniziato con qualche difficoltà, ma ora pare in netta ripresa e i frutti del suo lavoro si stanno vedendo sul campo e sulla classifica.

SULLA CORSA CHAMPIONS LEAGUE – 5 squadre si giocano un posto: Milan, Roma, Atalanta, Napoli e Cagliari. Se dovessi pensare ad una favorita, opterei per quei club che probabilmente sentono meno la pressione di dover raggiungere per forza di cose questo risultato, Atalanta e Cagliari. I bergamaschi sono una realtà ormai affermata ed esprimono un grande gioco, i sardi invece non hanno nulla da perdere e pertanto possono dar molto fastidio alle altre. Staremo a vedere.

SUL LAVORO DI CONTE – Conte sta facendo un grandissimo lavoro. E’ stato in grado ed ha il merito di aver dato un’identità importante ad una squadra che con Spalletti si presentava talvolta un pò spaesata. Io non ho dubbi, Conte era il migliore sulla piazza e l’Inter ha cercato ed ha preso, per l’appunto, il migliore sulla piazza.