ESCLUSIVA FEDERICO, SportivandoWeb: “Meriti al Milan, Napoli travolto dall’ansia”

Le parole del giornalista di SportivandoWeb, Rosario Federico, sui verdetti di ieri sera del campionato di Serie A.

SUI RISULTATI DI MILAN E NAPOLI - Un fine settimana caotico. Gli ultimi impegni del campionato di serie A hanno regalato sorprese a Milan e Napoli. Il Milan raggiunge la Champions League dopo diversi anni vissuti in completa apnea. Il Napoli invece si fa travolgere dall'ansia. La dirigenza partenopea dovrà fare le sue valutazioni e fare mea culpa in tutte le sue componenti al termine di una cavalcata Champions vissuta in apnea e che per un lungo periodo ha portato i risultati prefissati a inizio stagione per poi perderli all'ultima curva. Un girone di ritorno del Napoli ad alto livello: ben 43 punti in 19 partite ed una media quasi da scudetto non sono bastati alla truppa di Gattuso. La differenza tra Milan e Napoli si legge unicamente nella serenità psicofisica degli atleti. Nello sport si vince con serenità. La voglia di far bene trasformata in ansia da prestazione non porta da nessuna parte. L'ansia è l'emblema del Napoli di questa stagione allenato da Rino Gattuso. Tanti meriti al Milan e al suo gioiello Kessie, tanta delusione per il Napoli con un obiettivo minimo quarto posto non raggiunto.