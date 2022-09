Milan, gli errori individuali condizionano il risultato di San Siro

Gi errori individuali hanno condizionato il risultato di San Siro, con il Milan che perde dopo 22 gare da imbattuta.

Redazione Il Milanista

Dopo la sconfitta di ieri sera contro i partenopei, il Milan si arresta per la prima volta dopo 22 gare consecutive -restando così a 14 punti. La partita di San Siro ha mostrato come ci sia da lavorare soprattutto sulla difesa. Gli uomini di Pioli hanno infatti fatto tanta fatica contro la formazione di Spalletti, subendo due gol. A preoccupare maggiormente è il reparto difensivo meneghino, che non è più il migliore della Serie A. Sono ben otto i gol subiti dai rossoneri nelle prime sette giornate di campionato.

Il Milan ha disputato una bella gara, mettendo in campo una prestazione da alti livelli. Tuttavia a incidere negativamente sul risultato sono stati gli errori individuali. Il primo gol azzurro è arrivato al 55esimo, con Dest che ha causato un rigore per gli avversari. Politano dal dischetto non sbaglia e porta in vantaggio i suoi.

Il secondo errore che ha condizionato il risultato della sfida è stato realizzato da Tomori. Il difensore inglese è restato totalmente immobile davanti al movimento sul primo palo di Simeone, permettendo all’attaccante di trovare la rete della vittoria. Non si tratta del primo errore del giocatore inglese, che nelle ultime cinque partite ha avuto tre disattenzioni. Mentre quelle realizzate al Derby e in Champions League non hanno influito sui risultati, quella di ieri sera ha portato i rossoneri alla sconfitta. Fikayo deve ritrovare la concentrazione della scorsa stagione per evitare errori di questo tipo, che possono influire negativamente sull’andamento del campionato.