Milan, clamoroso: “Ero vicino al trasferimento in rossonero, ma…”

In passato il Milan è stato vicino all’acquisto di uno dei trequartisti più forti della Serie A. Lo ha confermato lo stesso giocatore.

Redazione Il Milanista

Sa di clamoroso la dichiarazione avvenuta nelle ultime ore. Nei giorni passati si era diffusa la notizia di un trasferimento di mercato che il Milan avrebbe tentato nel 2018, non andato a buon fine. La società rossonera era interessata a un giocatore che attualmente gioca benissimo. Tre anni fa Massimiliano Mirabelli rimase colpito dalle qualità del ceco in forza all’Udinese e tentò di portarlo a Milanello. La trattativa non andò a buon fine a causa del club friulano, che non voleva rinunciare alle sue doti.

Il calciatore in questione è Antonín Barák, che è rimasto a Udine fino al 2020. Quest’anno il trequartista è passato all’HellasVerona, ma non senza difficoltà. Anche il club veneto ha dovuto lottare per acquistare il giocatore classe 1994, con l’Udinese che ha provato a trattenerlo fino alla fine. Oggi il centrocampista è estremamente completo, ha ottime doti offensive, ma dà una mano anche in difesa. Occupa il ruolo di trequartista centrale, di centrocampista e anche quello di mediano. In questa prima parte di campionato ha giocato 13 partite e ha messo a segno 5 gol, con 3 assist e 3 ammonizioni.

Il valore di Barak è notevolmente aumentato con gli anni. Ad oggi è considerato uno dei centrocampisti più completi della Serie A. In casa Milan rimane l’amaro in bocca nel vedere le ottime prestazioni del ceco, pensando che oggi poteva indossare la maglia rossonera. In molti non credevano all’interesse del club milanese per il trequartista dell’Hellas, ma è stato proprio lui a confermare l’indiscrezione dopo 3 anni. Infatti è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha dichiarato: “Sì, dovevo andare al Milan, ma l’Udinese non mi ha voluto vendere“. Trattativa bloccata dunque dalla sua vecchia squadra e non dalla volontà del giocatore. Barak ora continuerà il suo percorso a Verona, ma chissà cosa gli riserverà il futuro. Forse l’approdo in rossonero è solo rimandato.