MILANO – Dopo la vittoria sull’Inghilterra in Nations League della Danimarca, Christian Eriksen ha parlato della gioia di tornare in Nazionale e di giocare: “Sono felice di tornare ogni volta (in nazionale n.d.r.) perchè qui mi fanno giocare e sono contento. Naturalmente, come tutti sanno, tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo in nazionale, non importa in quale club io giochi”