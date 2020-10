MILANO – Il centrocampista danese Christian Eriksen, intervenuto ai microfoni di TV2, ha parlato della sua amicizia col difensore rossonero Simon Kjaer: “Mi ha aiutato tanto, parla correttamente italiano e conosce bene l’Italia. Gli ho chiesto un sacco di cose e mi ha dato una grossa mano per ambientarmi. Le cento presenze in Nazionale? E’ davvero una bella cosa, anche se quando giochi non ci pensi”.