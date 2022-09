Empoli vs Milan: vediamo la time machine del match

Andiamo a vedere la “time machine” di Empoli vs Milan. Ecco il comunicato ufficiale della società rossonera in merito

“Archiviata la pausa nazionali, la rincorsa del Milan alla vetta della classifica riparte da Empoli, un campo in cui i rossoneri non hanno mai conosciuto il sapore della sconfitta e da cui sono sempre usciti imbattuti. Il nostro Time Machine ci riporta alla memoria l'incrocio tra le due squadre nella stagione 2005/06”.

“L'estate del 2005 vede l'addio di Tomasson e di Crespo, mentre alla corte di Carletto Ancelotti arrivano Gilardino dal Parma, Jankulovski dall'Udinese e Vieri dall'Inter. Il Milan inciampa nelle prime due trasferte dell'anno, pareggiando ad Ascoli e perdendo con la Samp, prima di riprendersi e infilare cinque vittorie consecutive. L'avversario di giornata, l'Empoli di Somma, ha collezionato 5 risultati utili di fila e vuole vendere cara la pelle . Nel Milan risaltano le assenze di Nesta, Maldini, Stam, Ambrosini e Shevchenko, mentre in panchina siedono Kaká, Gattuso, Serginho e Inzaghi, tenuti a riposo per l'imminente sfida con la capolista Juventus, distante 5 lunghezze”.

“Il Milan spinge sull'acceleratore fin dalle prime battute stringendo i toscani ad assedio. L'Empoli si affaccia per la prima volta nella metà campo rossonera al 33' e sul tiro di Vannucchi una sfortunata deviazione di Šimić si trasforma nell'autogol del vantaggio azzurro. Il Milan sbanda dopo il gol subito e rischia di concedere il raddoppio ma Dida è provvidenziale nel respingere la conclusione sottomisura di Almirón. La parata del brasiliano tiene a galla i suoi che riprendono fiducia e trovano il pareggio nel finale di parziale con una rete da vero rapace d'area di Gilardino: Rui Costa allarga per Kaladze che crossa basso sul primo palo dove il centravanti rossonero anticipa tutti e infila Berti”.

“La ripresa si apre come si era chiusa, nel segno di Gilardino che s'inserisce in area coi tempi giusti sullo spiovente al bacio di Rui Costa e con una perfetta deviazione aerea firma la doppietta personale, la prima in rossonero. Cinque minuti dopo cala il sipario sul match: traversone morbido di Seedorf e incornata di Vieri che non lascia scampo a Berti per il 3-1 finale. Per Christian si tratta della prima marcatura assoluta col Diavolo. Gli ingressi di Kaká e Gattuso sigillano il risultato, e il Milan si avvia a completare la settimana con un altro 3-1, questa volta a San Siro e ai danni della Juventus”. Questo il comunicato del Milan.