Empoli-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Il girone di andata del Milan si concluderà stasera al Castellani nella partita contro l'Empoli. Scopriamo insieme le probabili formazioni.

L'ultima gara dell'anno e del girone di andata del Milan sarà la sfida di stasera al Castellani contro l'Empoli alle 20:45 . Il Diavolo è reduce dalla sconfitta contro il Napoli di Spalletti. I rossoneri dovranno dimenticare velocemente le polemiche post gara e ritrovare la concentrazione nella partita contro i toscani. Ritrovare i tre punti per rimanere attaccati ai cugini nerazzurri. Questo è l'obiettivo. La squadra di Andreazzoli ha pareggiato domenica con lo Spezia ed è imbattuta nelle ultime 5 gare di campionato, con 3 vittorie e 2 pareggi. Ottima prima parte di campionato dell'Empoli, al nono posto con 27 punti. La partita sarà trasmessa in diretta sia sui canali di Sky Sport sia su DAZN . Ecco le probabili scelte dei due allenatori.

Pioli manda in campo il solito 4-2-3-1. Maignan tra i pali. Coppia centrale in difesa composta da Tomori e capitan Romagnoli. Sulla fascia sinistra torna Theo Hernandez, che ha smaltito l'attacco influenzale che lo aveva fermato contro il Napoli. A destra Florenzi sembra essere in vantaggio nel ballottaggio con Kalulu. A centrocampo dovrebbe essere confermata dal primo minuto la coppia Kessiè-Tonali. La linea dei trequartisti dovrebbe essere composta da Saelemaekers, Brahim Diaz e Junior Messias. Con Ibrahimovic out a causa di un sovraccarico al ginocchio sinistro, a guidare l'attacco sarà Olivier Giroud, che torna a giocare titolare in campionato dopo due mesi.