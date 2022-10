Empoli vs Milan: vediamo assieme il match preview

Andiamo a vedere insieme il match preview di Empoli vs Milan. Il comunicato ufficiale del Milan in merito al match

“Inizia da Empoli la lunga volata che arriverà fino a metà novembre e alla sosta per il Mondiale in Qatar. Il Milan di Stefano Pioli arriva in Toscana per affrontare gli azzurri di Paolo Zanetti e cercare il ritorno alla vittoria in campionato, anche per iniziare al meglio un intenso mese di ottobre. Al Castellani il calcio d'inizio sarà alle 20.45, momento a cui ci avviciniamo con la nostra Match Preview”.

QUI MILANELLO

“Tra l'ultima sfida pre-sosta col Napoli e la pausa per le nazionali sono emerse tre indisponibilità importanti in casa rossonera, quelle di Mike Maignan e Theo Hernández: a sostituirli saranno Tătăruşanu tra i pali e Ballo-Touré sulla fascia sinistra. Assente anche Junior Messias. Torna a disposizione dopo aver scontato un turno di squalifica Rafa Leão: una notizia importante per Mister Pioli, che potrebbe anche operare delle scelte in vista dell'imminente trasferta di Champions mercoledì contro il Chelsea. In tal senso possibili le staffette Bennacer-Pobega a centrocampo e Saelemaekers-Messias sulla fascia destra. Confermato Giroud in avanti, torna tra i convocati Ante Rebić”.

QUI EMPOLI

“La stagione è partita in sordina per i toscani, reduci dalla prima vittoria stagionale nella partita che ha preceduto la sosta (1-0 a Bologna). Prima del successo al Dall'Ara, la squadra di Zanetti aveva collezionato quattro pareggi e due sconfitte, contro Spezia e Roma, e oggi si trova al 13° posto a pari merito con la Salernitana. L'Empoli ha visto tante novità in estate, con partenze importanti - su tutti Żurkowski e Pinamonti, oltre ad Andreazzoli in panchina - e tanti arrivi soprattutto in attacco con Destro, Lammers e Satriano su tutti. I toscani recuperano proprio l'ex Milan e Baldanzi ma non potranno contare sugli infortunati Ismajli e Akpa Akpro, che si vanno ad aggiungere al lungodegente Tonelli. A Bologna, nell'ultimo turno, l'Empoli si è schierato con il seguente 4-3-1-2: Vicario; Stojanović, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers”. Questo il comunicato ufficiale del Milan.