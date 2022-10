Ecco dove vedere Empoli-Milan di questa sera in tv

“Inizia da Empoli la lunga volata che arriverà fino a metà novembre e alla sosta per il Mondiale in Empoli-Milan verrà trasmessa in Italia da DAZN e Sky alle ore 20.45. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 19.30, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio del Castellani. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 20.40 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e grandi ospiti. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App".