Empoli-Milan, i convocati di mister Stefano Pioli per la gara

Mancano poche ore alla sfida del Castellani tra Empoli e Milan. Scopriamo insieme la lista dei convocati di Stefano Pioli per la partita.

Questa sera alle 20:45 andrà in scena allo stadio Castellani la sfida tra l'Empoli e il Milan, valevole per la 19a giornata di Serie A. Ultima partita dell'anno e del girone di andata, i rossoneri vogliono ritrovare i tre punti per non lasciar fuggire i cugini nerazzurri. La squadra di Pioli è reduce dalla sconfitta interna con i partenopei, in una gara che ha generato numerose polemiche. Ma il Milan deve ritrovare la concentrazione e portare a casa la partita di stasera. Come annunciato dal tecnico rossonero ieri in conferenza stampa, non sarà della partita Zlatan Ibrahimovic, così come Rafael Leao. Ecco la lista dei convocati per la gara del Castellani.