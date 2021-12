Empoli-Milan, la mossa di Pioli ripaga: è un super Kessiè!

Il Milan si impone al Castellani per 4-2. Partita sofferta per i rossoneri, nonostante il risultato finale. Doppietta per Kessiè.

Redazione Il Milanista

Dal risultato non si direbbe, eppure non è stata la miglior versione stagionale del Milan. La bravura dei rossoneri è stata quella di saper soffrire nei momenti complicati e di concretizzare al massimo le occasione create. Merito della vittoria va anche a Pioli, che lascia Brahim Diaz in panchina e schiera Kessiè dietro la punta. L'ivoriano segna una doppietta nel primo tempo. Nella ripresa prima la punizione di Florenzi e poi il gol di Theo Hernandez per il 4-2 finale. In virtù della sconfitta del Napoli con lo Spezia, i rossoneri ora sono al secondo posto in solitaria.

Primo tempo

Inizio timido del Milan, con l'Empoli che crea le prime occasioni senza trovare la via del gol. Dopo 10 minuti i rossoneri si svegliano e al 12' passano in vantaggio. Cross in mezzo di Saelemaekers che trova Giroud, il francese fa la sponda per Kessiè che trova il gol dell'1-0. Nonostante la rete, il copione della gara non cambia. Al 18' l'Empoli trova il pareggio con una rasoiata di Bajrami. Maignan tocca ma non evita il gol. Empoli che continua a fare la partita, con il Diavolo pronto a ripartire. Al 30' la disattenzione di Tomori favorisce Pinamonti che incrocia ma trova una grande risposta di Maignan. Milan che ritrova il vantaggio al 42' ancora con Kessiè che supera sotto le gambe Vicario. Nel recupero, sugli sviluppi di un corner, prima Giroud e poi Romagnoli vanno vicini al terzo gol.

Secondo tempo

Seconda frazione di gioco che inizia come la prima. L'Empoli va subito vicino al pareggio. Al 47' ottima incursione di Bajrami che rilascia un destro potente ma si infrange sulla traversa. I toscani continua a controllare il gioco con il Milan che non riesce a ripartire. Ma al 63' i rossoneri trovano il terzo gol grazie alla punizione dal limite dell'area di Florenzi, su cui Vicario rimane immobile. Al 69' arriva anche il 4-1. Cross di Saelemaekers, Bandinelli involontariamente la accomoda col braccio sui piedi di Theo Hernandez che la spinge in porta. Al 84', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, c'è un tocco in area con il braccio di Bakayoko. Dopo la revisione al VAR. l'arbitro concede il rigore e Pinamonti spiazza Maignan. Nel finale traversa per Romagnoli. Tre punti fondamentali per i rossoneri