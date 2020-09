Empoli, Corsi: “Ricci vale tanto, è già sul livello di Bennacer”

MILANO – Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, intervenuto ai microfoni di FirenzeViola.it, ha parlato del terzino Samuele Ricci, corteggiato da diverse squadre di Serie A: “Ha 19 anni, è una realtà per il presente ma soprattutto per il futuro. Potrebbe anche rimanere con noi, visto che è in grado di darci una grande mano. E’ uno che può comunque giocare titolare in moltissime squadre di Serie A. Se lo prende la Juve, ad esempio, io dico che 15 presenze le fa. In Nazionale hanno già un’idea di quanto valga. È sul livello di Bennacer e Traore, anche se per un paio d’anni dovrà ancora crescere dal punto di vista fisico”.