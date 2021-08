Elliott, ecco quanto ha investito nel Milan

Ecco quanto ha investito il Fondo Elliott nel Milan dal 2018 fino ad oggi

Redazione Il Milanista

Nell'estate del 2018 il Fondo Elliott ha preso la guida del Milan, dopo il mancato rientro del prestito erogato dal gruppo americano all'ex Presidente dei rossoneri Mr Li.

Subito dopo il subentro alla proprietà cinese il gruppo guidato dalla famiglia Singer ha subito dovuto versare molti soldi nelle casse del club per coprire le tante perdite della precedente gestione.

Ma nel new deal tracciato dal fondo Elliott c'è anche quello legato alla sostenibilità del club. Un corso che punta anche riportare il club nelle zone alte. Detta così sembra un paradosso, ma la crescita sportiva ed economica per i Singer deve andare di pari passo. Certo l'emergenza Covid non aiutato ma la qualificazione in Champions League ha mitigato le perdite.

Dal 2018 a oggi, il Fondo Elliott ha speso per il club di via Aldo Rossi 705,64 milioni di euro. A riportare la notizia è il portale calcioefinanza.it. Un dato che si evince dal bilancio della Rossoneri Sport Investiment, ovvero la società, con sede in Lussemburgo, che controlla il 99,93 % del club di via Aldo Rossi.

Per far fronte alle spese gestionali del club rossonero, dopo giugno dello scorso anno, il Fondo ha versato nelle casse del club 129,90 milioni. E ancora non si conoscono le perdite della società nell'ultimo bilancio chiuso a giugno 2021.

Per questo il Milan ha firmato molti accordi commerciali e soprattutto si è impegnata a contenere i costi. Sicuramente il passivo sarà alto, soprattutto per i mancati ricavi derivati dall'assenza di pubblico negli stadio. La buona notizia però è che il rosso sarà inferiore ai 100 milioni di euro, dopo che quello che del precedente esercizio era di 194,6 milioni.