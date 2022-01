Elkann: “Inter la squadra più forte, ma il Milan non mollerà”

Lapo Elkann ha parlato della lotta Scudetto tra Inter e Milan. Sentite le sue parole in esclusiva al Giornale.

“Non sono particolarmente addentro nelle cose juventine. Non conosco le problematiche interne e non ci voglio entrare. Sono coinvolto emotivamente come tifoso. E da tifoso dico che se lo scudetto non lo vince la Juve mi piacerebbe lo vincesse il Napoli. Ma tutto lascia pensare che se lo contenderanno Milan e Inter e l’Inter è più forte”. Queste le parole di Lapo Elkann in esclusiva ai microfoni del Giornale.

L'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni ha parlato in esclusiva sulle frequenze di Tutto Mercato Web. Durante il programma Maracanà Impallomeni è intervenuto dicendo: “ Atalanta-Inter? E' stata una partita intensa, i due portieri grandi protagonisti. E' un campionato bellissimo perché nonostante le otto vittorie consecutive non piazza la fuga l'Inter. L'Inter è sempre stata l'Inter, il Milan non lo è mai stato il vero Milan perché sta affrontando un'emergenza. Inzaghi deve stare comunque attento".

"Un punto che va bene a entrambe. E' stata una bella partita, non si può parlare di due punti persi. E' una occasione persa per le tante assenze che aveva l'Atalanta ma non si può vincere sempre. L'Inter è al meglio, Milan e Napoli no e nonostante tutto l'Inter non è fuggita. Quindi per questo deve preoccuparsi Inzaghi. Ieri si è mangiata diverse occasioni l'Inter. Devi stare attento quando gira così. Spreca troppo, se non fai gol poi arriva il nervosismo. L'Inter è fortissima, ma deve fare attenzione. Il Milan lo scorso anno ha fatto esperienza, non crollerà come successo un anno fa. Il Napoli è stato decimato ma è ancora lì".