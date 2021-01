El Mundo Deportivo – Barcellona interessato a Dalot

MILANO – Il Milan a inizio stagione ha scommesso su Diogo Dalot prendendolo dal Manchester United. I rossoneri non erano l’unico club a seguire il giovane portoghese. L’esterno, infatti, era seguito anche dalla Roma. Maldini e Massara hanno però convinto la dirigenza dei Reds offrendo il prestito secco per il classe ’99. Una mossa pericolosa.

Pioli ha dato spazio a Dalot soprattutto in Europa League e il portoghese ha sempre regalato ottime prestazioni, per la felicità della dirigenza di via Aldo Rossi ma soprattutto per il Manchester United, che a giugno si ritroverà un giocatore formato e con una buona esperienza in Europa. Il Milan proverà sicuramente a convincere i Red Devils a lasciarlo in prestito ancora una stagione, ma le non ottime prestazione di Wan-Bissaka potrebbero convincere gli inglesi a puntare su di lui. Ma anche a venderlo. Un’opzione che potrebbe rimettere in gioco il Milan, ma anche altri club.

Le ottime prestazioni di Dalot infatti hanno attirato su di sé tanti club interessati al classe ’99 pronti a dare battaglia ai rossoneri. Tra questi, secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo c’è il Barcellona che avrebbe inserito il lusitano nella lista della spesa in vista della prossima stagione. Ovvero quando il club catalano procederà a una vera e propria rivoluzione della rosa. L’offerta dei blaugrana dovrebbe essere di circa 11 milioni di euro. Una cifra non proibitiva che rilancerebbe in ottica mercato anche il Milan, che intanto si gode Diogo Dalot fino a fine stagione e proverà a convincerlo a restare all’ombra del Duomo anche per le prossime stagioni. Senza dimenticarsi che il Barcellona, a luglio prossimo, abbraccerà anche Emerson Royal, acquistato la scorsa stagione ma lasciato in prestito al Betis Siviglia. >>> E proprio l’infortunio di Simakan ribalta totalmente i piani di Maldini: ecco i cinque nuovi obiettivi di Maldini per la difesa a gennaio <<<