El Chiringuito Tv contro l’arbitraggio di Cakir: “Inamissimibile”

Tra i protagonisti in negativo di Milan-Atletico Madrid c'è Cakir. Il suo arbitraggio non è passato inosservato neppure in Spagna

"Mancò la fortuna no il coraggio". Si può racchiudere così il match di ieri sera tra il Milan e i campioni di Spagna dell'Atletico Madrid. I rossoneri, dopo essere passati in vantaggio grazie alla rete di Rafael Leao, hanno affrontato i Colchoneros di Diego Simeone in 10, a seguito del doppio giallo che il fischietto turco Cuneyt Cakir ha mostrato a Franck Kessié.

E nonostante l'inferiorità numerica i ragazzi di Stefano Pioli non si sono risparmiati. Anzi. Hanno dato tutto per contrastare l'armata spagnola. E come se non bastasse i rossoneri hanno anche sfiorato il 2 a 0 con un rovesciata incredibile di Rafael Leao lanciato, al 37esimo, in porta da Mike Maignan. Il coraggio di questa squadra è sotto gli occhi di tutti: il Milan è impavido. Ma come detto mancò la fortuna...

E proprio la buona sorte è venuta meno all'83esimo, quando l'ex Barca Antoine Griezmann ha calciato in porta sfruttando al meglio l'assist di Renan Lodi segnando l'1 a 1. Poi nei minuti successi i due tiri di Alessandro Florenzi hanno strozzato l'urlo di gioia dei tifosi di San Siro. E se non bastasse al 92esimo Cakir ha regalato (senza usare mezzi termini) un rigore all'Atletico Madrid per fallo di mano di Tomori, senza però notare, neppure con la VAR, il fallo di mano di Lemar prima di quello del rossonero anglo-canadese. E dagli 11 metri Suarez non sbaglia regalando la vittoria a Simeone e una sconfitta immeritata al Milan.

Ma la scelta di fischiare il rigore contro il Milan ha lasciato molti dubbi: il tocco di mano commesso da Lemar era evidente e non è stato considerato. E anche in Spagna la vittoria dei Colchoneros ha lasciato qualche dubbio. Tra i primi a sollevare perplessità sul lavoro di Cakir è stato il conduttore di El Chiringuito Tv José Luis Sánchez durante una diretta Twitch nella quale ha dichiarato: "È inammissibile che il VAR non veda la mano di Lemar". Ecco il post pubblicato dall'emittente spagnola: