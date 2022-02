Zazzaroni sul Milan: “Va sottolineata la flessione dei rossoneri”

Ivan Zazzaroni ha analizzato il periodo del Milan e dei nerazzurri in vista del derby d’andata di Semifinale di Coppa Italia.

Redazione Il Milanista

Mancano pochi match alla chiusura della 27esima giornata di campionato, che ha già dato risposte importanti per la classifica. Al primo posto resta il Milancon 57 punti. La squadra di Pioli non è riuscita a sfruttare la gara di venerdì sera per ottenere punti importanti e allungare ancora di più la lunghezza sui nerazzurri. Il match contro l’Udinese è terminato 1-1, nonostante i rossoneri fossero passati in vantaggio grazie alla rete di Leao dopo trenta minuti di gioco. Anche i nerazzurri stanno attraversando un periodo difficile: nelle ultime tre gare hanno ottenuto infatti due pareggi e una sconfitta. Gli uomini di Inzaghi hanno dalla loro parte una partita in meno ancora da disputate, grazie alla quale potrebbero riagganciare i diavoli.

Le due squadre non sono rivali soltanto in campionato, bensì anche in Coppa Italia. Proprio martedì 1 marzo le due formazioni si affronteranno nel derby d’andata di Semifinale di Coppa Italia, in programma a San Siro alle 21:00. L’obiettivo delle due formazioni è ottenere un risultato favorevole, per poter affrontare il ritorno nel migliore dei modi. La stracittadina verrà trasmessa in chiaro su Mediaset e sarà visibile su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it.

Proprio in vista della super sfida, Ivan Zazzaroni ha analizzato il periodo delle due squadre. Ecco quanto ha scritto nel suo editoriale sul Corriere dello Sport: “È il momento probabilmente più complicato per chi, in maniera più o meno dichiarata, ha messo lo Scudetto nel mirino. Difficile stabilire se si tratti di semplice stanchezza, o magari di qualche difetto nel richiamo della preparazione. A Marassi, ad esempio, l’Inter ha corso molto e creato poco, il Genoa l’ha costretta a giocare su ritmi alti e in particolare il centrocampo di Inzaghi ha denunciato scarsa brillantezza. Il Milan, dal canto suo, non sta certamente meglio. Al di là del gol contestato di Udogie, va sottolineata la sua flessione, avvertitasi sensibilmente a Salerno e nel secondo tempo con l’Udinese, che la frazione ha dominato".