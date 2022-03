Zazzaroni: “Oggi sarà un sabato al profumo di scudetto!”

Ivan Zazzaroni ha parlato della lotta per lo scudetto nel suo editoriale sul Corriere dello Sport. Leggiamo le sue dichiarazioni.

“Oggi sarà un sabato al profumo di scudetto, di sogni usurati ma non estinti, che precede i giorni che cambieranno il futuro del nostro calcio. Un sabato al quale chiediamo di aprire, per non chiuderla più, una parentesi di ottimismo e speranza: sono otto ore piene, partendo dal Napoli per arrivare al Milan attraverso l’Inter. Ore che devono ricordarci che non siamo i più disgraziati raccontati da commentatori e tifosi frustrati dalla Championexit, così come non eravamo i più belli d’Europa nel luglio scorso, il mese del miracolo: nelle coppe, lasciatemelo dire, ci hanno condannato più gli episodi e le tante assenze che il gioco: abbiamo perciò il dovere di tornare a credere nelle capacità dei nostri tecnici migliori, da Mancini ad Allegri, da Spalletti a Pioli, ad Inzaghi, apprezzati più all’estero che in Italia”.