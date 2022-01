Sconcerti: “Crescita del Milan. Napoli e Juve fuori dalla corsa scudetto”

Mario Sconcerti ha analizzato la vittoria di ieri sera del Milan e il pareggio di Torino. Ecco le sue previsioni sulla corsa scudetto.

Quella di ieri sera contro i giallorossi è stata una grande vittoria per il Milan. Gli uomini di Pioli hanno dimostrato di saper superare le difficoltà e di essere ancora in corsa per lo scudetto. I diavoli rafforzano così il secondo posto, portandosi a -1 dai nerazzurri. Allungata anche la distanza sui partenopei, fermi al terzo posto a 40 punti.