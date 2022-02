Masala: “Un errore pesante, che nega al Milan l’allungo sui nerazzurri”

Il giornalista Andrea Masala ha analizzato il pareggio di ieri sera del Milan e l’errore non fischiato dal Var.

Ieri sera il Milanha ottenuto solo un pareggio dalla gara contro l’Udinese. I rossoneri erano passati in vantaggio al 29esimo del primo tempo grazie al gol di Rafael Leao. Gli uomini di Pioli non sono riusciti però a trovare la rete del raddoppio, sprecando molte occasioni importanti. Così al 66esimo minuto di gioco è arrivata la rete del pareggio avversario con Udogie. Il Milan spreca l’ennesima occasione d’oro per allungare ancora di più sui nerazzurri. Proprio i cugini infatti hanno pareggiato a loro volta la gara contro il Genoa, arrestandosi a 55 punti in classifica.