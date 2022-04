Criscitiello: “Scudetto al Milan? Sarebbe straordinario. Vi spiego perchè…”

Michele Criscitiello ha parlato del Milan nel suo editoriale del lunedì. Ecco cosa ha detto sulla possibilità di vincere lo scudetto.

Michele Criscitiello ha realizzato il suo editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb.it. Sulla partita di questa sera del Milan ha scritto: “Il Milan sta bene e stasera non può e non deve guardare in faccia a nessuno. Poteva essere la grande notte, invece, è la notte per tenere lontane le avversarie. Pioli non si aspettava due successi di Napoli e Inter a Bergamo e Torino. Neanche noi. Bisogna essere onesti: lo scudetto sulle maglie rossonere sarebbe un punto di svolta. Sarebbe la vittoria di un fondo che si è travestito da società e sarebbe il trionfo del calcio riqualificato. Quello che non cede a ricatti, compromessi e rilanci dei procuratori”.