Criscitiello: “Milan, col Colonia si è visto lo stesso spirito dello scorso anno”

Sul mercato dei rossoneri ha dichiarato : “La squadra ha ancora bisogno di 3 rinforzi mirati ma quello che ha consentito al Milan di vincere lo scudetto si è subito visto a Colonia. La mentalità. C’era e c’è ancora. Pioli ha lavorato benissimo sulla testa, sull’intensità e sugli allenamenti. Chi si allena meglio parte con 3 punti di vantaggio. Il Milan l’ha fatto per tutto l’anno ed è arrivato primo al traguardo. A Colonia si è visto lo stesso spirito dello scorso anno. Ottimo segnale per i tifosi rossoneri. Ora, stesso discorso dell’Inter, Maldini e Massara devono velocizzare le operazioni. C’è tempo, vero, ma il 13 agosto si avvicina e club seri come quelli di Milano non si possono ridurre all’ultimo”.

Poi ha anche commentato la situazione dei partenopei: "Chi non ci sembra del tutto in linea con i programmi è il Napoli. In queste condizioni non si parte neanche per la lotta scudetto. Il massimo che si può ottenere è la conferma di un piazzamento tra le prime 4. Sarebbe un peccato perché parliamo già di un passo indietro considerato che almeno lo scorso anno lo scudetto era un obiettivo.Se avanti ti sei fatto trovare, quasi, pronto con i sostituti di Insigne e Mertens, dietro sei ancora in fase di sperimentazione. Sostituire Koulibaly non è semplice ma il Napoli non ha dato neanche l’idea di essere troppo sul pezzo. 4-5 nomi ma nessuno di convincente. Il club è tranquillo, tifosi e Spalletti un po’ meno. Il rischio di avere una squadra nettamente più debole c’è anche alla luce delle concorrenti che si rinforzano".