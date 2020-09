Ecco perché il Milan vuole Hauge

MILANO – L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta come il Milan stia pensando di ingaggiare il classe ’99 Jens Petter Hauge, visto proprio contro i rossoneri con la maglia del Bodo/Glimt. Dalle parti di via Aldo Rossi c’è molto ottimismo sull’affare e sui tempi tecnici. Ma rimane l’interrogativo del perché il Milan voglia questo giocatore: da quello che riporta la rosea, la dirigenza rossonera sarebbe rimasta colpita dalle sue qualità tecniche e dalla sua duttilità, che gli permette di giocare in tutti i ruoli d’attacco.