Ecco il piano del Milan per Milenkovic

MILANO – Per completare la difesa il Milan vorrebbe ingaggiare Nikola Milenkovic dalla Fiorentina. Per realizzare questo progetto a via Aldo Rossi stanno cercando i fondi necessari per soddisfare le richieste di Commisso. L’idea dei rossoneri è quella di fare cassa dalle cessioni di Leo Duarte e Mateo Musacchio. Ma i soldi ricavati dai due difensori non basteranno per avere la liquidità necessaria per ingaggiare l’ex Partizan: per questo motivo il Milan vuole cedere anche Lucas Paquetà. Con l’addio del brasiliano i rossoneri sperano di poter incassare 23 milioni di euro, una cifra importante che permettere al club di non segnare a bilancio una minusvalenza. L’ex Flamengo nei prossimi giorni potrebbe trasferirsi in Ligue 1, dove lo attende il Lione di Rudi Garcia e, una volta completata l’operazione il Milan inizierà la trattativa per Milenkovic. Il serbo ha intanto bloccato la trattativa di rinnovo con il club viola.