Genoa-Milan, ecco i giocatori convocati da mister Pioli

Diramata la lista dei convocati di Pioli. I rossoneri saranno in campo questa sera alle 20:45 al Ferraris, per sfidare il Genoa.

Questa sera alle 20:45 è in programma la sfida tra Genoa e Milan. I rossoneri devono tornare alla vittoria, dopo due sconfitte consecutive. Gli uomini di Pioli hanno l’opportunità di battere i rossoblù al Marassi e ottenere punti importanti per la classifica. Non si può più sbagliare, soprattutto per non permettere al Napoli di prendere ulteriore distacco. I partenopei sono in vetta con 35 punti e hanno l’opportunità di allontanarsi ancor di più. Attenzione anche all’Inter, che insegue i rossoneri e ha un solo punto in meno. Quella di stasera è la partita ideale per permettere ai diavoli di dimostrare il proprio valore e di essere ancora in lotta per lo scudetto. Ecco i convocati ufficiali di mister Pioli per la 15esima giornata di Serie A: