Milan-Liverpool, ecco chi arbitrerà il match di Champions League

Ecco chi sarà l’arbitro della sfida tra Milan e Liverpool, in programma martedì sera alle 21. All'interno tutta la designazione completa.

Martedì sera alle 21 è in programma la sfida tra Milan e Liverpool, ultima gara del girone. Gli inglesi occupano il primo posto in classifica e sono ormai qualificati. Tutto ancora da decidere invece per il Milan. I rossoneri hanno ancora l’opportunità per passare agli ottavi, ma sono necessarie una serie di combinazioni. Gli uomini di Pioli devono necessariamente vincere e sperare in un pareggio tra Atletico Madrid e Porto. In una serata si deciderà il destino di ben 3 squadre, con i diavoli che non vogliono uscire dall’Europa che conta.