E’ sfida tra Mialn e Galatasaray per Kahveci

MILANO – L’asse Milan-Istanbul è calda, quasi bollente. Lunedì sera è arrivata la notizia del trasferimento in prestito del difensore brasiliano Leo Duarte all’Istanbul Başakşehir. Un prestito con diritto di acquisto con scadenza al 30 giugno 2022 come riportato dal comunicato ufficiale del Milan: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Léonardo Campos Duarte da Silva all’Istanbul Başakşehir FK fino al 30 giugno 2022. Il Club ringrazia Léo per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale“.

Ma negli incontri tra le parti si è parlato anche di un altro giocatore. Un giocatore che potrebbe prendere l’aereo e raggiunge in rossonero Hakan Calhanoglu. E’ il caso Irfan Can Kahveci, 25enne dell’ Istanbul Başakşehir. Un giocatore interesse seguito dal Milan che, secondo quanto riportato dal portale Ajansspor, avrebbe anche presentato un’offerta vicina al suo valore di mercato: 10 milioni di euro. Ma chi è il classe ’95? Si tratta di un mediano, impiegato anche trequartista e ala sinistra. Il mancino, il cui contratto scadrà solamente nel 2024, in stagione è sceso in campo 15 volte, per un totale 1232 minuti, mettendo a referto a 2 gol e 1 assist. Prestazioni importanti che hanno attirato anche l’attenzione anche del Galatasaray di Fatih Terim come confermato dal tecnico dopo la vittoria per 6 a 0 ai danni del Gençlerbirliği: “Sì, vogliamo İrfan Can, Onyekuru, Muhammet. Vogliamo İrfan Can e sappiamo che anche İrfan Can ci vuole“. Batur Altıparmak, agente del turco, ha però raffreddato il trasferimento ai giallorossi: “Se c’è un club che vuole İrfan, deve fare prima i conti con il Basaksehir. Poi parlerà con i miei giocatori”. E il Milansi iscrive alla corsa alla Irfan Can Kahveci. Secondo il portale Ajansspor Maldini e Massara avrebbero già presentato un’offerta ufficiale. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<