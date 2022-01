Dzeko avvisa il Milan: “Vogliamo vincere il derby per fare un altro gradino”

Il giocatore dell'Inter Edin Dzeko comincia a pensare al derby contro i cugini rossoneri. Sentite le sue parole.

Il forte attaccante bosniaco dell'Inter Edin Dzeko ha parlato al Corriere della Sera riguardo al derby della madonnina tra Milan e Inter che si terrà dopo la sosta per le Nazionali. Il centravanti ex Roma e Manchester City tra le altre ha non si è espresso soltanto sul derby di Milano ma ha parlato anche di una vicenda successa quando lui era ancora in giallorosso.

“Le grandi sfide le vuoi vincere, ma se perdi contro le piccole pesa di più. Se vinci il derby sei un pezzo avanti. Quello di Milano non l’ho vissuto abbastanza, è diverso quando gli stadi sono a capienza ridotta. A Roma si sente l’odio tra le tifoserie, è molto più pesante. Con la Roma mi è mancato solo un trofeo: sono stati 6 anni splendidi. Un po’ di su e giù per me come per la Roma, la porto nel cuore. Ora sono all’Inter per vincere lo scudetto. Vicenda Totti-Spalletti? Si poteva risolvere in altro modo: uno è un grande allenatore, l’altro una leggenda, un peccato sia finita così. Mi dispiace non aver beccato Totti prima, mi potevo divertire molto di più e anche lui. Ma me lo sono goduto, sono orgoglioso della strada fatta insieme”. Queste le parole dell'attaccante Edin Dzeko in esclusiva al Corriere della Sera