Dybala-Milan si può fare! Più di una suggestione: i dettagli

Dalla frenata con i nerazzurri al nodo ingaggio da sciogliere, Dybala al Milan può essere un'idea concreta.

Redazione Il Milanista

Dybala-Milan? Non solo una suggestione di mercato ma una pista che nei prossimi giorni potrebbe scaldarsi in maniera significativa. L'argentino, da ieri, è ufficialmente svincolato e per uno delle sue qualità gli estimatori non mancano di certo. I rossoneri infatti restano alla finestra per inserirsi nell'affare e portare alla corte di Stefano Pioli il "pezzo mancante" della squadra. Quello che Maldini e Massara stanno cercando da mesi: un trequartista, anzi, un fantasista che dia qualità, imprevedibilità negli ultimi 20 metri di campo. La lista inizia ad infittirsi di nomi: da Asensio a Ziyech passando per Berardi e DeKetelaere. Di profili al Milan ne hanno accostati molti nelle ultime settimane. E il nome giusto potrebbe essere proprio quello di Paulo Dybala. Un affare fattibile? Analizziamo insieme la situazione dell'argentino.

Lo stallo con i nerazzurri

Chi si è fatto avanti in maniera più concreta per l'ex numero 10 bianconero è stato il suo vecchio direttore sportivo Beppe Marotta, ora in forza nella Milano nerazzurra. Con il DS del Biscione Dybala avrebbe addirittura un accordo verbale su un suo passaggio alla corte di Inzaghi ma la pista si è decisamente raffreddata. Nelle ultime settimane i nerazzurri si sono concentrati nel portare a termine la trattativa per il ritorno di Romelu Lukaku e i discorsi con l'argentino sono stati congelati. Ora la squadra di Zhang è bloccata dalle cessioni. Finché Marotta non riuscirà a chiudere qualche trattativa in uscita, specie nel reparto offensivo, non potrà chiudere l'operazione per l'argentino. Su tutti i maggiori indiziati a lasciare il club sono Alexis Sanches e Joaquin Correa. Al momento, però, nessuna squadra ha affondato con decisione sui due calciatori in uscita.

Distanza sull'ingaggio

Ecco che i rossoneri potrebbero sfruttare il blocco dei nerazzurri per tentare lo smacco ai rivali. Dybala accetterebbe molto volentieri di legarsi ai Campioni d'Italia in carica, soprattutto perché al Diavolo avrebbe un ruolo da protagonista. La presenza di Lukaku, Lautaro e Dzeko che va verso la permanenza non lo metterebbero al centro del progetto di Inzaghi. Nel Milan invece sarebbe il vero numero 10 di Stefano Pioli. Tuttavia, il nodo ingaggio potrebbe rappresentare l'ostacolo maggiore. I rossoneri non dovrebbero spingersi oltre i 4 milioni di euro a stagione. La richiesta dell'argentino è di 7 milioni ma i rossoneri potrebbero avvicinarsi con l'inserimento di qualche bonus. Non solo una semplice suggestione, Dybala al Milan si può fare.