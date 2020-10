Durante: “Paquetà ha fallito come Gerson e Gabigol. Ma no perché non avesse qualità”

MILANO – Il noto intermediario di mercato Sabatino Durante è intervenuto, dal Brasile, ai microfoni di “TuttoMercatoWeb.com” dell’esperienza fallimentare in rossonero di Lucas Paquetà, arrivo al Milan a gennaio 2019 per 38 milioni di euro: “Ha fallito ma non perché non abbia qualità. Chi lo ha comprato forse non ha spiegato che tipo di giocatore è. E’ un trequartista anomalo e può fare questo ruolo in Francia e in Spagna ma no in Italia”.

Perchè da noi non si è inserito? – "Non ha lo spunto di velocità per quel ruolo, deve giocare con una punta forte fisicamente che possa mandarlo dentro. Al Milan è stato impiegato da mezzala sinistra o punta esterna: le stesse cose più o meno sono successe con Gerson e Gabigol. Fatte le debite proporzioni è come se a lei che fa il giornalista chiedessero di fare il pilota…"