Dumfries: “Nessuna paura del Milan, Hakimi? Punto a Maicon”

Danzel Dumfries, terzino olandese nerazzurro ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, sul derby e sulla sua carriera.

Danzel Dumfries, terzino nerazzurro è stato intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della sua avventura e del Derby. "Sono stati mesi divertenti, ma intensi. Per me era davvero tutto nuovo, ma sin dall'inizio ho provato a capire il più in fretta possibile come si sta in questo grande club e ad apprezzare tutte le cose belle: parlo con lo staff, conosco i compagni, ma soprattutto ascolto. Ascolto e imparo. All'inizio facevo fatica a capire, ma il calcio è sempre uguale: bisogna solo giocarlo bene come sta riuscendo a noi. Certo, poi negli ultimi due mesi ho assestato la mia posizione: ho capito che cosa mi viene chiesto, ho imparato certe letture difensive per capire prima cosa succede. Questa è la chiave. Tutta la mia vita e la carriera sono basate sul lavoro e sul miglioramento. De Vrij è decisivo, mi ha aiutato, mi ha mostrato tutto del club e qualcosa della città. È bello avere un connazionale che parla la stessa lingua: poi veniamo pure dalla stessa zona, l'area di Rotterdam, e la nostra amicizia è cresciuta in nazionale. Ho stretto molto anche con gli altri: Calhanoglu e Perisic su tutti".