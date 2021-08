Due settimane al gong e manca ancora qualcosa: il punto della situazione

Alla fine del mercato manca poco. Cosa serve ai rossoneri e cosa potrebbe realmente arrivare entro il 31 agosto?

Mancano ormai solo circa due settimane e poi si concluderà anche questa sessione estiva di calciomercato. Abbiamo vissuto mesi di giugno e luglio particolarmente impegnativi. Il Milan ha saputo dire la sua sul mercato con le acquisizioni di Tonali, Tomori, Giroud, Ballo Tourè, Diaz e Maignan, ora però dovrà completare la rosa di Stefano Pioli. A tal proposito, Davide Calabria , terzino rossonero, si è così espresso a SkySport: "Non aver cambiato allenatore è un fatto positivo perché possiamo portare avanti il lavoro fatto negli ultimi mesi, la mentalità e il gioco che abbiamo. La società si è mossa bene, in anticipo, manca ancora qualcuno . E' stato un mercato lento in generale, ma gli ultimi mesi non hanno fatto bene alla società. Poi comunque siamo contenti così: stiamo facendo tutti bene".

VERSO LA SAMP - Intanto è già tempo di campo. Manca poco più di una settimana all'inizio della nuova stagione di Serie A. E il Milan aprirà le danze lunedì 23 agosto, alle ore 20.45, contro la Sampdoria di mister D'Aversa. La partità sarà in diretta su Sky Sport Serie A (canale 202) ed in streaming su Now TV e Dazn. La formazione dovrebbe essere la migliore schierabile: Saelemaekers, Brahim Diaz e Rebic alle spalle dell’unica punta Olivier Giroud, in attesa del ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Out Kessie per un problema muscolare, tocca a Tonali. Debutto per Maignan.