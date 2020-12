Duarte domani prima stagionale da titolare

MILANO – Domani sera il Milan affronterà lo Sparta Praga per l’ultima giornata di Europa League. Per il match contro i cechi Stefano Pioli schiererà, nell’undici titolare, Leao Duarte. Il brasiliano è all’esordio stagionale dal primo minuto di gioco. Finora il tecnico rossonero ha concesso al giocatore 18 minuti contro il Bologna e 9 nel match di andata contro lo Sparta Praga. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<