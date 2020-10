MILANO – Leo Duarte è ancora positivo al Covid-19. A riportare la notizia è l’edizione odierna de “Il Corriere della Sera“. Il brasiliano è risultato positivo il 22 settembre. Il difensore, fino ad oggi, non ha ancora registrato due tamponi negativi e quindi non si può considerare guarito. Discorso diverso invece per Zlatan Ibrahimovic che ieri è tornato ad allenarsi a Milanello, in vista del derby contro l’Inter.