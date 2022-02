Dove vedere il derby della madonnina in tv?

Stasera alle ore 18 andrà di scena il derby tra Inter e Milan. Allo stadio San Siro ci sarà la stracittadina

Redazione Il Milanista

Il Milan ha emesso un comunicato ufficiale nel quale si legge: “A San Siro va in scena il 176º Derby tra Inter e Milan in Serie A e la partita di oggi sarà la 17ª sfida tra Inter e Milan disputata a febbraio in Serie A: il 50% di quelle giocate finora è terminato in parità (8/16). Il punteggio più frequente nel Derby di Milano in Serie A è l'1-1, finale di 27 incontri, incluso quello della gara d'andata - prima della sfida di novembre tuttavia, l'1-1 non si verificava dal novembre 2014. Di fronte i due migliori attacchi del campionato, Inter (53 gol) e Milan (47): in particolare quella rossonera (8) e nerazzurra (7) sono le due formazioni di questa Serie A che hanno realizzato più reti dopo sequenze su azioni di almeno 10 passaggi”.

Dove vedere Inter-Milan in tv?

“Inter-Milan verrà trasmessa in Italia in esclusiva da DAZN. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su SKY (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta del pre-partita rossonero si aprirà alle 16.45, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 17.55 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo, Garrincha (in collegamento da Sanremo), Mirko Nirkiop e Tonino Bernardo. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App”.

Qui Serie A

“Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l'arbitro di Inter-Milan. Il fischietto campano ha alle spalle una lunga militanza in Serie A con 171 partite arbitrate. Per lui sarà la 30ª direzione con i rossoneri, con un bilancio finora di 13 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte nei 29 precedenti. Per lui sarà il quarto Derby in carriera: il primo risale al 23 novembre 2014, terminò 1-1 con i gol di Ménez e Obi; poi il 21 ottobre 2018 (1-0 Inter, Icardi) e il 17 marzo 2019 (3-2 Inter, gol di Musacchio e Bakayoko per i rossoneri)”.questo il comunicato ufficiale del Milan.